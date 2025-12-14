Гороскоп на 24 ноября

Сегодня звезды гороскопа склоняют к спокойствию и даже лени, однако на фоне расслабленности могут то и дело возникать внезапные вспышки эмоций. В состоянии апатии очень легко попасть под чье-то влияние или поддаться соблазну, поэтому застолий или случайных знакомств лучше избегать - сегодня очень трудно остановиться или сказать "нет". Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня в течение дня настроение Овна будет постоянно меняться. Веселый настрой может смениться неожиданно набежавшей тучкой, однако уже через пару минут из-за туч снова покажется солнце. Одним словом, придавать эмоциям Овна в этот день большое значение не стоит. Важные дела, запланированные на сегодня, Овну тоже лучше отложить. Или перепоручить их тому, чье настроение будет менее капризным.

Телец

Сегодня у Тельца может проснуться талант делать слона из любой пролетающей мимо мухи. На протяжении дня у него раз за разом будут вызывать раздражение всевозможные мелочи. Если не хотите прослыть занудой и придирой, старайтесь поменьше внимания обращать на негатив и недостатки окружающих. Зато сегодня у Тельца чудесно будут получаться любые дела, требующие дотошности и въедливости. Вот на них и надо потратить день!

Близнецы

Сегодня Близнецов может неудержимо потянуть в большие, шумные компании, чтобы хоть на мгновение оказаться в центре внимания. Ну, если и не оказаться, то хотя бы помечтать и пофантазировать на эту тему. Ничего плохого в этом нет, однако постарайтесь не слишком заноситься, чтобы не вызвать колкостей в свой адрес. Тем более что на насмешки и колкости Близнецы сегодня будут реагировать вдвойне остро.

Рак

Сегодня Рак постоянно будет отвлекаться на домашние дела и заботы. Ну и хорошо. Самое время заняться домом и обустройством быта, а все остальное смело можно отложить на потом. Все равно никаких грандиозных прорывов и результатов сегодняшний день не сулит. Вот только не стоит придавать большого значения мелочам и небольшим неприятностям, иначе Рак рискует зациклиться на них на несколько дней.

Лев

Сегодня день у Льва будет буквально переполнен общением, а также всякого рода недоразумениями. Ну а причиной этих недоразумений станет непоследовательность самого Льва. В этот день ему не то чтобы захочется сознательно нарушать правила, просто его то и дело будут отвлекать разнообразные мелочи. То, на что в другой день Лев не обратил бы внимания, сегодня может неожиданно увлечь его, тем самым нарушив все его планы на день.

Дева

Сегодня у Девы проснется особое чутье на все прекрасное - прежде всего, на деньги. Вероятность найти сегодня если и не клад, то какую-нибудь старую заначку очень высока. Ну и насчет заработка день обещает порадовать Деву приятными сюрпризами. Можно, к примеру, намекнуть начальнику о прибавке к зарплате - он воспримет это благосклонно. А вот насчет переедания Деве надо быть осторожнее, иначе она рискует нанести своей фигуре тяжелый удар. И осторожнее с тратами! Сегодня на радостях вы рискуете потратить гораздо больше, чем найдете!

Весы

Сегодня граница между "надо" и "хочу" станет для Весов совсем уж зыбкой. Им захочется дать волю себе и своим чувствам. Однако идя на поводу у желаний и эмоций, Весам не стоит ждать от окружающих одобрения своих действий - у них взгляд на эти вещи может оказаться отнюдь не в их пользу.

Скорпион

Сегодня с самого утра Скорпион будет находиться в созерцательном настроении. Из всех моделей поведения самым логичным для него покажется непротивление обстоятельствам. При этом Скорпион будет необычно тонко чувствовать перспективные тенденции, и вполне мог бы использовать это свое чутье с пользой. Вот только почему-то ему не захочется в эти процессы вмешиваться и в них участвовать. Другими словами, знание того, как добиться успеха, сегодня будет мирно уживаться в Скорпионе с полным нежеланием действовать.

Стрелец

Даже если вы не творческий человек, сегодня сделайте исключение. Звезды гороскопа в этот день максимально усиливают у Стрельца его творческий потенциал. Этот день очень хорош для того, чтобы если и не создать какой-нибудь шедевр, то хотя бы просто посвятить время искусству. Но не только. День также обещает Стрельцу много возможностей для общения с интересными людьми на интересные темы.

Козерог

Сегодня в голову Козерога придут интересные идеи, которые могут благоприятно сказаться как на его карьере, так и на жизни вообще. А может быть, вместо полезной идеи завяжется некое не менее полезное знакомство. Романтичным оно будет едва ли, а вот в материальном смысле окажется перспективным. В любом случае, сегодня Козерогу очень не помешает держать нос по ветру - может запахнуть деньгами!

Водолей

Сегодня звезды гороскопа обещают предоставить Водолею возможности для новых интересных встреч и знакомств. Неудивительно, если одно из этих знакомств окажется романтическим. Правда, ждать от него серьезного продолжения вряд ли стоит. В остальном же день для Водолея обещает пройти насыщенно и интересно. Ну, а чтобы оказаться в нужное время в нужном месте, полагайтесь на свою интуицию - она сегодня будет у вас на высоте!

Рыбы

Сегодня главной силой Рыб станут их слабости. И еще какой силой! Пользуясь этими слабостями, Рыбы будут буквально терроризировать окружающих. А их умение добиваться своего любыми путями достигнет апогея. Самим же Рыбам при этом будет казаться, что ничего необычного в их поведении нет, а играть на чувствах окружающих - дело вполне естественное. Так и домашним тираном стать недолго!