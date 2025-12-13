В Лондоне прошла крупная рождественская акция

Акция протеста против дехристианизации Великобритании с участием нескольких тысяч человек прошла в центре Лондона.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, мероприятие под лозунгом "Вернем Христа в Рождество" было организовано основателем крайне правой организации English Defence League ("Лига английской обороны") Томми Робинсоном (настоящее имя - Стивен Яксли-Леннон).

По его словам, демонстрация, которая состоялась на правительственной улице Уайтхолл, не преследовала политические цели. "Это религиозное празднование, а не политическое событие. Оно не про ислам, иммиграцию или бесполезных коммунистов, которые контролируют наше правительство. Речь идет исключительно о том, чтобы вернуть Христа в Рождество", - сказал Робинсон.

Тем не менее, не все участники акции отказались от политических слоганов. Так, некоторые демонстранты принесли баннеры с надписью "Англо-саксонская свобода, приоритет местным жителям". Многие участники акции пришли с флагами Великобритании и Англии. Также были замечены флаги Шотландии, Ирландии и США. Ряд демонстрантов надели кепки со слоганом "Сделаем Британию снова великой".

В ходе акции со сцены прозвучали популярные рождественские гимны, а толпа скандировала "Христос есть Царь!". Праздничную атмосферу также создавали протестующие в костюмах Гринча и колпаках Санта-Клауса. Некоторые держали в руках большие деревянные кресты.