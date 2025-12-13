В Гяндже прошел суд по делу о незаконной помощи абитуриентам на экзаменах

Сегодня в отношении лиц, подозреваемых в содействии абитуриентам при сдаче вступительных экзаменов с использованием специальных технических средств, состоялось судебное заседание.

Как передает Day.Az, подготовительное заседание прошло в Гянджинском городском суде. По данным предварительного следствия, Гюндюз Аббасов, занимавшийся индивидуальной предпринимательской деятельностью в сфере подготовки абитуриентов, а также работавший учителем в одной из школ города Гянджа, незаконно изготавливал технические средства, предназначенные для скрытого получения информации, с целью помощи в ответах на тестовые задания во время вступительных и выпускных экзаменов.

Сообщается, он вступил в преступный сговор с другим лицом, осуществлявшим педагогическую деятельность в Баку. В результате указанные технические средства были найдены у 15 человек, которым оказывалась помощь при сдаче экзаменов.

Следствие также установило, что оба подозреваемых связали между собой указанные технические устройства, убедились в их исправности и отсутствии технических проблем, после чего за денежное вознаграждение оказывали содействие различным лицам в успешном прохождении выпускных экзаменов средних школ и вступительных экзаменов в высшие учебные заведения, проводимых Государственным экзаменационным центром, на территории городов Гянджа и Баку. Полученные денежные средства они делили между собой.