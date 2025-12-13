https://news.day.az/society/1802097.html Можно ли начинать движение, не прогрев двигатель? - Отвечает мастер - ВИДЕО На автомобиле можно начинать движение, не дожидаясь полного прогрева двигателя. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил турецкий моторист Мустафа Акын. По его словам, ожидание прогрева двигателя в течение 4-5 минут после запуска приводит лишь к лишнему расходу топлива.
Можно ли начинать движение, не прогрев двигатель? - Отвечает мастер - ВИДЕО
На автомобиле можно начинать движение, не дожидаясь полного прогрева двигателя.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, об этом заявил турецкий моторист Мустафа Акын. По его словам, ожидание прогрева двигателя в течение 4-5 минут после запуска приводит лишь к лишнему расходу топлива.
Эксперт отметил, что сразу после запуска двигателя не следует резко нажимать на газ и повышать обороты. Однако допускается начинать движение на низких оборотах.
В то же время специалисты напоминают, что при холодном двигателе циркуляция масла еще не достигает оптимального уровня, поэтому после запуска рекомендуется подождать около одной минуты перед началом движения.
