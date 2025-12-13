Иностранные инвестиции в основной капитал Азербайджана выросли

За январь-ноябрь текущего года в основной капитал Азербайджанаиз внешних финансовых источников было вложено 3,671 млрд манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Госкомитет по статистике, данный показатель вырос на 26,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно информации, 2,828 млрд манатов из иностранного финансирования были направлены в нефтегазовый сектор, 843 млн манатов - в ненефтегазовый сектор. По сравнению с первыми 11 месяцами 2024 года объем иностранных инвестиций, направленных в основной капитал нефтегазового сектора Азербайджана, увеличился на 14,6 процента, а в ненефтегазовый сектор - почти в два раза.

Отмечается, что в январе-ноябре 2025 года на развитие экономической и социальной сфер страны из всех источников финансирования было направлено 16,659 млрд манатов, что на 3 процента больше, чем за тот же период прошлого года. При этом инвестиции в нефтегазовый сектор снизились на 8,5 процента, тогда как вложения в ненефтегазовый сектор выросли на 8,3 процента.

Из общей суммы инвестиций 8,421 млрд манатов (50,6%) пришлись на сферы производства, 5,614 млрд манатов(33,7%) - на сферу услуг, 2,623 млрд манатов (15,7%) - на строительство жилых домов.

Кроме того, 51,1 процента общего объема инвестиций составили вложения государственного сектора, 48,9 процента - негосударственного. На строительные и монтажные работы пришлось 76,2 процента всех капитальных вложений.

Объем инвестиций, направленных в основной капитал из внутренних источников, составил 78 процентов от общего объема.