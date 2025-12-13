Граждане Турции смогут ездить в ЕС без виз?
Граждане Турции могут рассчитывать на упрощение визового процесса с Европейским союзом, что позволит сократить сроки ожидания и упростить получение виз.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил временный поверенный делегации ЕС в Турции Вильчинскас.
"Мы готовы работать с турецкими властями, чтобы обеспечить безвизовый режим для граждан Турции, которые остаются единственной страной-кандидатом, не имеющей этого права", - отметил дипломат в ходе пресс-конференции в Анкаре.
По его словам, введение безвизового режима станет важным шагом в укреплении отношений между Турцией и ЕС. Вильчинскас также подчеркнул рост торговых связей между странами, с ожидаемым увеличением объема торговли до 230 млрд евро к концу 2025 года.
