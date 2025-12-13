Ученые предупреждают об угрозе мощного землетрясения в Стамбуле

Крупнейший город Турции, Стамбул, может в ближайшие годы столкнуться с разрушительным землетрясением, которое станет одной из худших гуманитарных катастроф в новейшей истории.

Как передает Day.Az, об этом сообщает New York Times.

Ученые предупреждают, что активизация разлома под Мраморным морем приближается к Стамбулу. Последние землетрясения в регионе указывают на рост сейсмической активности. "Стамбул находится под перекрестным огнем", - отмечает сейсмолог из Университетского колледжа Лондона Хикс.

Исследование, опубликованное в журнале Science, прогнозирует землетрясение магнитудой 7 и выше, что может вызвать масштабные разрушения в городе с населением более 16 млн человек. Профессор Корнельского университета Хаббард подчеркивает, что это может стать одной из худших гуманитарных катастроф в новейшей истории.

Сейсмологи отмечают, что нарастающая активность в сочетании с плотной застройкой и устаревшими строительными стандартами делает город особенно уязвимым перед будущей катастрофой.

