https://news.day.az/society/1801906.html Новые данные о рождаемости в Азербайджане - сколько родилось близнецов? С января по октябрь 2025 года в Азербайджане родились 2 714 близнецов и 81 тройня. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете статистики. По данным ведомства, за этот период отделы регистрации Минюста зафиксировали в целом 80 802 новорожденных.
Новые данные о рождаемости в Азербайджане - сколько родилось близнецов?
С января по октябрь 2025 года в Азербайджане родились 2 714 близнецов и 81 тройня.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете статистики.
По данным ведомства, за этот период отделы регистрации Минюста зафиксировали в целом 80 802 новорожденных. Показатель рождаемости на 1 000 человек населения снизился с 10,1 до 9,5 по сравнению с прошлым годом.
Ранее мы сообщали, что численность населения Азербайджана в январе-октябре текущего года увеличилась.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре