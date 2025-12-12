Новые данные о рождаемости в Азербайджане

С января по октябрь 2025 года в Азербайджане родились 2 714 близнецов и 81 тройня.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным ведомства, за этот период отделы регистрации Минюста зафиксировали в целом 80 802 новорожденных. Показатель рождаемости на 1 000 человек населения снизился с 10,1 до 9,5 по сравнению с прошлым годом.

Ранее мы сообщали, что численность населения Азербайджана в январе-октябре текущего года увеличилась.