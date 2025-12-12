Эрдоган и Путин провели встречу в Ашхабаде - ВИДЕО
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели двустороннюю встречу в Ашхабаде.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС. Переговоры длились 40 минут.
Путин и Эрдоган находятся в постоянном контакте. В прошлый раз очно они встречались 1 сентября в Тяньцзине в КНР. После этого лидеры дважды говорили по телефону - 7 октября и 24 ноября.
Встреча Путина и Эрдогана проходит на полях Форума мира и доверия. Как ранее рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на заседании форума Эрдоган говорил о готовности Турции дальше заниматься посреднической деятельностью, оказывать содействие мирному процессу по Украине.
Ранее сообщалось, что Эрдоган поговорил с Мадуро.
