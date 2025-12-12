Эрдоган и Путин провели встречу в Ашхабаде

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели двустороннюю встречу в Ашхабаде.

Переговоры длились 40 минут.

Путин и Эрдоган находятся в постоянном контакте. В прошлый раз очно они встречались 1 сентября в Тяньцзине в КНР. После этого лидеры дважды говорили по телефону - 7 октября и 24 ноября.

Встреча Путина и Эрдогана проходит на полях Форума мира и доверия. Как ранее рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, на заседании форума Эрдоган говорил о готовности Турции дальше заниматься посреднической деятельностью, оказывать содействие мирному процессу по Украине.

