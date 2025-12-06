Эрдоган поговорил с Мадуро

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Как передает Day.Az, в ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы между двумя странами.

Эрдоган сказал Мадуро, что Турция внимательно следит за событиями в регионе и верит в решение региональных проблем путем диалога, о чем подчеркивает это на всех платформах.

Эрдоган также отметил важность сохранения открытых каналов диалога между США и Венесуэлой и пожелал скорейшего урегулирования напряженности.