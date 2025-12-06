https://news.day.az/world/1800445.html Эрдоган поговорил с Мадуро Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Как передает Day.Az, в ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы между двумя странами.
Эрдоган поговорил с Мадуро
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
Как передает Day.Az, в ходе переговоров обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы между двумя странами.
Эрдоган сказал Мадуро, что Турция внимательно следит за событиями в регионе и верит в решение региональных проблем путем диалога, о чем подчеркивает это на всех платформах.
Эрдоган также отметил важность сохранения открытых каналов диалога между США и Венесуэлой и пожелал скорейшего урегулирования напряженности.
