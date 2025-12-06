https://news.day.az/society/1800435.html Тяжелое ДТП в Бейлагане - есть жертвы В Бейлагане произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как передает Day.Az, легковой автомобиль марки "Мерседес" потерял управление и опрокинулся в кювет. В результате скончался Мамедов Низами Захид оглу. Мамедов Хафиз Атамоглан оглу и Намазалиев Ровшан Бейляр оглу получили тяжелые травмы.
