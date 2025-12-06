Тяжелое ДТП в Бейлагане

В Бейлагане произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, легковой автомобиль марки "Мерседес" потерял управление и опрокинулся в кювет. В результате скончался Мамедов Низами Захид оглу.

Мамедов Хафиз Атамоглан оглу и Намазалиев Ровшан Бейляр оглу получили тяжелые травмы.

Раненые были доставлены в Центральную больницу Бейлагана.