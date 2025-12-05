https://news.day.az/world/1800254.html В Нидерландах заключенные взяли в заложники сотрудников тюрьмы В городе Вутк в провинции Северный Брабант в Нидерландах заключённые взяли в заложники нескольких сотрудников тюрьмы. Как сообщает Day.Az, об этом написал портал NU.nl. По информации, инцидент произошёл в психиатрическом отделении тюремного госпиталя.
В Нидерландах заключенные взяли в заложники сотрудников тюрьмы
В городе Вутк в провинции Северный Брабант в Нидерландах заключённые взяли в заложники нескольких сотрудников тюрьмы.
Как сообщает Day.Az, об этом написал портал NU.nl.
По информации, инцидент произошёл в психиатрическом отделении тюремного госпиталя. Отмечается, что это произошло не в специально охраняемой зоне, где содержатся наиболее опасные заключённые.
Сообщается, что на место прибыли подразделения спецназа. Министерство юстиции и безопасности Нидерландов подтвердило, что инцидент происходит только внутри тюрьмы и никаких поисковых мероприятий за её пределами не проводится.
Количество заложников и детали происшествия пока не раскрываются.
