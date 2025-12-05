В Нидерландах заключенные взяли в заложники сотрудников тюрьмы

В городе Вутк в провинции Северный Брабант в Нидерландах заключённые взяли в заложники нескольких сотрудников тюрьмы.

Как сообщает Day.Az, об этом написал портал NU.nl.

По информации, инцидент произошёл в психиатрическом отделении тюремного госпиталя. Отмечается, что это произошло не в специально охраняемой зоне, где содержатся наиболее опасные заключённые.

Сообщается, что на место прибыли подразделения спецназа. Министерство юстиции и безопасности Нидерландов подтвердило, что инцидент происходит только внутри тюрьмы и никаких поисковых мероприятий за её пределами не проводится.

Количество заложников и детали происшествия пока не раскрываются.