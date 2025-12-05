Ярмарка "Холодные руки, горячее сердце" в Баку впервые представлена в цирковой тематике и превращает Площадь Фонтанов в уникальное пространство

Полюбившаяся бакинцам зимняя сказка вновь вернулась на Площадь Фонтанов. В этом году благотворительная ярмарка "Soyuq Əllər, İsti Ürək" (Холодные руки, горячее сердце) впервые представлена в цирковой тематике и превращает площадь в уникальное пространство, где гармонично сочетаются красочные персонажи, живые шоу, музыка и оригинальные декорации, сообщили Day.Az в пресс-службе Фонда Nargis.

Гостей ярмарки встретят 60 больших и 20 маленьких декоративных домиков, три двухэтажных ресторана, специально подготовленный игровой тоннель, лабиринт "Xохан", две фотокабины, различные тематические фотозоны и совершенно новые конструкции, обогащённые цирковыми элементами.

Проводимая ежегодно с 2013 года при организационной поддержке Фонда Nargis и ставшая новогодней традицией нашего города, ярмарка "Soyuq Əllər, İsti Ürək" и в этом году проходит с благотворительной целью. Благодаря финансовой поддержке спонсоров и средствам, собранным от аренды домиков, все поступления направляются на лечение и операционные расходы детей, страдающих различными заболеваниями. Как и каждый год, подробный финансовый отчёт и результаты ярмарки будут опубликованы на официальном сайте Фонда www.nargisfund.com и в социальных сетях. Воспитанники интернатов, детских домов и социальных учреждений станут почётными гостями мероприятия.

Двери благотворительной ярмарки "Soyuq Əllər, İsti Ürək" открыты ежедневно с 11:00 до 23:00 до 8 января 2026 года, и, как всегда, вход остаётся полностью бесплатным. На Площади Фонтанов гости смогут попробовать высококачественные блюда и горячие напитки в заведениях, объединяющих вкусы Востока и Запада, приобрести эксклюзивные изделия ручной работы и сувениры, поучаствовать в различных играх и создать незабываемые воспоминания вместе с близкими.

В организации ярмарки значительную роль сыграли партнёры и спонсоры. Официальными партнёрами мероприятия являются: Исполнительная власть Баку, "Azərişıq" ASC, Bakı Abadlıq Xidməti, Azərbaycan Dövlət Reklam Agentliyi, Epoint и Служба безопасности Paşa Holding. Благотворительная ярмарка "Soyuq Əllər, İsti Ürək" проводится при незаменимой поддержке спонсоров - компаний PAŞA Holding, Coca-Cola, Tess, Luxurywine, Birmarket, Ozmo, Bioderma, Vyana Şokolad Evi, Xırta-Xırt, Magnolia, Sweetelnik, Taste of Friendship, Corndogs, Çubuq, Eat Me, Fettycheese, Panda Noodle, Atabey Çiğköfte и Japanese Mandu.

Дорогие жители Баку и гости столицы, приглашаем вас посетить ярмарку и вместе открыть для себя новогоднее волшебство! Пусть даже в холодную погоду наши сердца остаются тёплыми!