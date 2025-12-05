Azərbaycanın ÜTT-yə üzvlüyü istiqamətində görülən işlər müzakirə olunub - FOTO
Azərbaycan Respublikasının Ümumdünya Ticarət Təşkilatına (ÜTT) üzv olmasına hazırlıq işləri üzrə Komissiyanın növbəti iclası keçirilib.
Day.Az bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, iclasda İqtisadiyyat Nazirliyi və Komissiyada təmsil olunan digər aidiyyəti qurumların üzvləri iştirak ediblər.
İclasda çıxış edən Komissiya rəhbəri, iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov qeyd edib ki, ölkə başçısı tərəfindən müəyyən edilmiş əsas hədəflərdən biri yeni çağırışların müşahidə olunduğu müasir dövrdə Azərbaycanın davamlı və dayanıqlı iqtisadi artımına nail olmaqdır. Bu kontekstdə xarici bazarlara çıxış imkanlarının genişləndirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
İclasda rəqabətqabiliyyətli yerli istehsalın inkişafı və ixrac potensialının genişləndirilməsi kimi istiqamətlər nəzərdən keçirilib, təşkilata üzvolma prosesi çərçivəsində aparılan danışıqlarda atılacaq növbəti addımlar qərarlaşdırılıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре