Азербайджан изучает возможность ратификации ряда конвенций МОТ

Азербайджан ратифицировал 59 конвенций и 1 протокол Международной организации труда и одновременно изучает возможность ратификации ещё четырех конвенций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев на состоявшемся сегодня в Баку первом заседании министров труда, занятости и социальной защиты населения стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

По словам министра, меры, принятые в последние годы для ликвидации гендерной дискриминации, создали широкие возможности для расширения участия женщин на рынке труда.

"В Азербайджане реализуются активные меры по обеспечению занятости, включая самозанятость, софинансирование заработной платы, квотирование рабочих мест и другие целевые программы. Программа профессионального обучения, являющаяся одной из наших важнейших программ и служащая развитию навыков рабочей силы, была усовершенствована, расширены ее масштабы, к процессу привлечены центры профессионального обучения, работающие в частном секторе.

Кроме того, предоставляются широкие услуги по профориентации для подготовки детей, школьников и студентов к будущему рынку труда и информирования их о перспективных профессиях", - отметил А.Алиев.