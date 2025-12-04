Очередной успех Kapital Bank в Международный день банков

Kapital Bank, формализовав дальнейшее усиление Системы Менеджмента Информационной Безопасностью (СМИБ) подтвердил соответствие одному из самых передовых международных стандартов - ISO/IEC 27001:2022. Это достижение является убедительным доказательством того, что цифровая экосистема банка и клиентские сервисы надёжно защищены от современных киберугроз на самом высоком уровне.

Применение данного стандарта обеспечивает деятельность банка в соответствии с глобальными требованиями, основываясь на системном, риск-ориентированном подходе и принципе непрерывного совершенствования. Модель управления, выстроенная в соответствии с ISO/IEC 27001:2022, направлена на защиту информации, проактивное управление киберрисками и обеспечение высокого уровня конфиденциальности данных клиентов.

Оптимизация внутренних процессов банка в соответствии с международными практиками в области информационной безопасности способствует созданию для клиентов надёжной, устойчивой и бесперебойной цифровой сервисной среды. Получение сертификата ещё раз подчёркивает, что подход Kapital Bank к информационной безопасности является не просто соответствием текущим требованиям, но и стратегическим, долгосрочным приоритетом развития.

