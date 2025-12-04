ЮНЕСКО намерена продолжать сотрудничество с Азербайджаном

ЮНЕСКО заинтересована в продолжении сотрудничества с Азербайджаном и считает проведение 120-летие Юсифа Мамедалиева важным шагом в признании его вклада в мировую науку и культуру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила заместитель Генерального директора ЮНЕСКО Лидия Брито в видеообращении на церемонии открытия международной конференции "Юсиф Мамедалиев: Наука. Наследие. Инновации" в Баку, посвященной 120-летию Ю.Мамедалиева.

По ее словам, Ю. Мамедалиев внес значительный вклад в развитие химии XX века как на региональном, так и на международном уровнях:

"ЮНЕСКО высоко ценит научное наследие академика Юсифа Мамедалиева. Он внёс вклад как в региональную, так и в мировую науку, а также сыграл важную роль в развитии научного потенциала Азербайджана. ЮНЕСКО считает проведение 120-летия Мамедалиева важным шагом на пути признания его вклада в мировую науку и культуру".

Отметим, что в Баку проходит международная конференция "Юсиф Мамедалиев: Наука. Наследие. Инновации".