В Баку проходит международная конференция "Юсиф Мамедалиев: Наука. Наследие. Инновации", посвященная 120-летию Юсифа Мамедалиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, конференция проводится совместно с Министерством науки и образования и Национальной академией наук Азербайджана.

В церемонии открытия конференции принимают участие министр науки и образования Эмин Амруллаев, президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, дочь академика Юсифа Мамедалиева Севда Мамедалиева, депутаты Милли Меджлиса и другие официальные гости.

В первый день конференции пройдут панельные сессии по темам: "Научная, педагогическая и организаторская деятельность Юсифа Мамедалиева: вклад в развитие азербайджанской и мировой науки", "Современные вызовы химической науки: наследие и инновации", "Научное наследие и горизонты будущего".

