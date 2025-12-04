ИИ начали использовать для отработки коммуникативных навыков

ИИ начали использовать для отработки коммуникативных навыков и получения обратной связи.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Функция общения голосом с Гигачатом позволяет моделировать сложные рабочие ситуации: переговоры, публичные выступления, конфликтные диалоги. Диалог помогает отрабатывать различные стратегии поведения и выступления.

ИИ-помощник анализирует тональность и аргументацию, предоставляет оценку диалога.