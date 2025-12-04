https://news.day.az/hitech/1799713.html ИИ начали использовать для отработки коммуникативных навыков - ВИДЕО ИИ начали использовать для отработки коммуникативных навыков и получения обратной связи. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Функция общения голосом с Гигачатом позволяет моделировать сложные рабочие ситуации: переговоры, публичные выступления, конфликтные диалоги.
ИИ начали использовать для отработки коммуникативных навыков - ВИДЕО
ИИ начали использовать для отработки коммуникативных навыков и получения обратной связи.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Функция общения голосом с Гигачатом позволяет моделировать сложные рабочие ситуации: переговоры, публичные выступления, конфликтные диалоги. Диалог помогает отрабатывать различные стратегии поведения и выступления.
ИИ-помощник анализирует тональность и аргументацию, предоставляет оценку диалога.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре