Трагическая смерть женщины в Мингячевире
В Мингячевире женщина отравилась угарным газом.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел 3 декабря примерно в 13:00.
Жительница города Мингячевир Антига Исмайылова скончалась в собственном доме в результате отравления угарным газом. Ей было 63 года.
Ранее мы сообщали, что в Баку 18-летняя девушка умерла от отравления угарным газом.
