Трагическая смерть женщины в Мингячевире

В Мингячевире женщина отравилась угарным газом. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел 3 декабря примерно в 13:00. Жительница города Мингячевир Антига Исмайылова скончалась в собственном доме в результате отравления угарным газом. Ей было 63 года. Ранее мы сообщали, что в Баку 18-летняя девушка умерла от отравления угарным газом.