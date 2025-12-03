Сумгайыт в музыке из известных фильмов азербайджанского и мирового кинематографа

Эстрадно-симфонический оркестр Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова представил во Дворце культуры "Химик" города Сумгайыт гастрольную концертную программу. Музыкальный вечер был посвящён киноискусству и представлен в формате специальной программы, составленной из произведений, написанных для известных фильмов, сообщили Day.Az в пресс-службе театра.

Концерт прошёл при поддержке Министерства культуры Азербайджана в рамках масштабных гастрольных туров творческих коллективов, действующих при ведомстве, по различным регионам страны. Проект приурочен к 140-летию великого композитора Узеира Гаджибейли. Главным продюсером мероприятия выступила Ульвия Бябирли, руководителем проекта - Гусейнага Асланов, дирижёром - Эллада Мамедова.

В программе были исполнены музыкальные произведения из известных фильмов азербайджанского и мирового кинематографа. Проект объединил эстетику музыки и кино на сцене, подарив зрителям одновременно и эстетическое наслаждение, и атмосферу тёплой кинематографической ностальгии.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.