ОТГ становится важным центром геополитического влияния

Организация тюркских государств (ОТГ) становится не только пространством для сотрудничества, но и важным центром геополитического влияния.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рашад Исмаилов в ходе выступления на II заседании Рабочей группы по картографии ОТГ в Баку.

"Мы рады росту международного авторитета организации. Наша история, этнические связи и национально-духовные ценности теперь объединяют нас как одну семью", - сказал он.

Первый заместитель министра отметил, что проведение в начале октября в древнем городе Азербайджана, Габале, 12-го Саммита Совета глав государств ОТГ и принятые на нем важные решения служат ярким примером этого:

"В рамках саммита было принято решение об углублении сотрудничества между нашими странами, и эти шаги создали прочную основу для нашей сегодняшней встречи. Отрадно, что сотрудничество расширяется и на других площадках в рамках ОТГ, проводятся регулярные и интенсивные встречи. В этом году запоминаются успешные мероприятия и принятые решения по различным темам, проведенные в Азербайджане и других дружественных и братских странах".

Р.Исмаилов подчеркнул, что сегодняшняя встреча, объединившая картографические и геодезические учреждения Организации, также создает важные возможности для применения единых стандартов на региональном уровне, усиления информационного обмена и расширения совместных инициатив в области тематического картографирования.

"Сфера картографии в Азербайджане прошла долгий и насыщенный путь развития, обогащаясь научно-техническими достижениями разных периодов. Мы придаем большое значение дальнейшему развитию сотрудничества в области картографии, геодезии и геоинформационной системы", - отметил он.