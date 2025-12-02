Apple признала оригинальный iPhone SE официально устаревшим

Компания Apple официально отнесла смартфон iPhone SE первого поколения к категории устаревших устройств, что означает прекращение его сервисного обслуживания по всему миру. Теперь в фирменных магазинах и авторизованных сервисных центрах больше не будут доступны ремонт, замена батареи или другие виды обслуживания этой модели.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание MacRumors.

iPhone SE, представленный в марте 2016 года, был снят с продажи в сентябре 2018-го, и к настоящему моменту прошло более семи лет - установленный Apple срок для перевода устройства в статус устаревшего. Модель, которую тогдашний глава маркетинга компании Фил Шиллер называл "идеальным выбором для любителей компактных телефонов", сочетала в себе дизайн iPhone 5s с технической начинкой iPhone 6s, включая процессор A9 и сканер Touch ID.

Позднее Apple выпустила второе и третье поколения iPhone SE в 2020 и 2022 годах, выполненные в корпусе, аналогичном iPhone 8. Однако в феврале 2025 года линейка SE была окончательно упразднена, уступив место бюджетной модели iPhone 16e.