А не пора ли ЮНЕСКО объявить дезертирство армянским культурным наследием?

В телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о любви к дезертирству у армян.

Day.Az представляет публикацию:

Епископ Аршак - да, тот самый скандальный с*кс-террорист - неожиданно громко выступил в поддержку католикоса Гарегина II.

По его словам, уходить "сейчас" Гарегин не имеет никакого права - во-первых потому, что его может отстранить только некий высший церковный совет, а во-вторых потому, что это "было бы дезертирством".

Интересное сравнение. И откуда у армян такая любовь, такая тяга, такое стремление именно к дезертирству? Ребят хлебом не корми, дай либо куда-нибудь сбежать, либо на худой конец хоть порассуждать о дезертирстве.

Может, не туда ЮНЕСКО смотрит? Не пора ли объявить дезертирство частью древнейшего армянского культурного наследия?