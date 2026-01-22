В Азербайджане только эти лица смогут осуществлять фармацевтическую деятельность

Внесены изменения в правовые основы осуществления фармацевтической деятельности.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим министр здравоохранения Теймур Мусаев подписал соответствующее решение.

Согласно действующему законодательству, фармацевты, которые непрерывно не работали по своей специальности более 5 лет, могут заниматься фармацевтической деятельностью после прохождения подготовки в соответствующих учебных заведениях.

В соответствии с новым решением, фармацевты, которые не работали непрерывно по своей специальности не менее 5 лет, в том числе лица с высшим или средним специальным фармацевтическим образованием, которые после окончания учебного заведения не работали по специальности непрерывно в течение как минимум пяти лет, смогут заниматься фармацевтической деятельностью после прохождения подготовки в образовательных учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения, и сдачи сертификационного экзамена в соответствии с Законом "Об охране здоровья населения".

Согласно действующему законодательству, продажа лекарственных средств, отпускаемых по рецепту врача, осуществляется специалистом с фармацевтическим образованием, прошедшим сертификацию в соответствии с Законом "Об охране здоровья населения", а продажа безрецептурных лекарственных средств и других товаров медицинского назначения - специалистами с высшим или средним фармацевтическим образованием.

В соответствии с новым решением, продажа лекарственных средств, отпускаемых из аптек как по рецепту, так и без рецепта, а также других товаров медицинского назначения будет осуществляться фармацевтами с высшим или средним специальным фармацевтическим образованием, имеющими действующее свидетельство о сертификации, в соответствии с требованиями Закона "Об охране здоровья населения".

Отметим, что решение было принято 6 января, внесено в Государственный реестр правовых актов 14 января и вступило в силу 15 января.