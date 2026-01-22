Эта страна первой приняла закон о безопасном использовании ИИ

Южная Корея официально приняла комплексный закон, регулирующий безопасное использование моделей искусственного интеллекта (ИИ), став первой страной в мире, которая сделала это, и создав нормативную базу для борьбы с дезинформацией и другими опасными последствиями, связанными с этой новой областью.

Как передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, согласно информации Министерства науки Южной Кореи, в четверг официально вступил в силу "Основной закон о развитии искусственного интеллекта и создании основы для обеспечения его надежности", или Основной закон об ИИ.

Это стало первым случаем принятия правительством всеобъемлющих руководящих принципов по использованию ИИ на глобальном уровне.

Закон требует от компаний и разработчиков ИИ взять на себя большую ответственность за борьбу с фейковым контентом и дезинформацией, которые могут генерироваться моделями ИИ, и наделяет правительство полномочиями налагать штрафы или проводить расследования нарушений.

В частности, закон вводит понятие "ИИ высокого риска", под которым понимаются модели ИИ, используемые для генерации контента, который может существенно повлиять на повседневную жизнь пользователей или их безопасность, включая приложения в процессе трудоустройства, рассмотрения кредитов и медицинских консультаций.

Нарушения закона могут повлечь за собой штрафы в размере до 30 миллионов вон (20 400 долларов), и правительство планирует ввести годичный льготный период для применения штрафных санкций, чтобы помочь частному сектору адаптироваться к новым правилам.

Закон также включает меры по продвижению правительством индустрии ИИ, при этом министр науки обязан представлять план действий каждые три года.