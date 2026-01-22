В каких случаях ипотечную квартиру может изъять банк?

В последнее время, несмотря на рост числа людей, приобретающих жилье в ипотеку, немало и тех, кто сталкивается с трудностями при выплате кредита.

Основной вопрос, который интересует граждан: в каких случаях такие квартиры могут быть изъяты банками?

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по словам юристов, с юридической точки зрения квартира, приобретенная в ипотеку, является собственностью заемщика, однако до полного погашения кредита она остается в залоге у банка:

"Это означает, что при невыполнении кредитных обязательств банк имеет право предъявить требования на данное имущество. Процесс обычно начинается с официального уведомления банка о задолженности. Если долг не погашается в течение определенного срока, дело передается в суд. После вынесения решения об изъятии квартира выставляется на продажу. Если после продажи долг не покрывается полностью, гражданин несет ответственность и за оставшуюся сумму. Примерно при отсутствии платежей в течение 3-6 месяцев банк по решению суда может выставить квартиру на продажу. Здесь также учитываются социально чувствительные моменты. Даже если квартира является единственным местом проживания семьи, при невыполнении кредитных обязательств риск изъятия не исчезает. Однако эти обстоятельства могут быть приняты во внимание судом и способствовать продлению процесса".

Отметим, что во избежание подобных ситуаций при оформлении ипотечного кредита важно внимательно читать условия договора, правильно оценивать финансовые риски и получать юридическую консультацию.