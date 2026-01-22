https://news.day.az/society/1811183.html Появились кадры смертельного ДТП на Нариманово - ВИДЕО Распространились кадры страшного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего минувшей ночью на территории Наримановского района.
Как сообщает Day.Az, автомобиль марки "Renault Megane" под управлением Турала Шафизаде, 1994 года рождения, столкнулся с мотоциклом марки Ihondza FX32, которым управлял Рамал Сафарли, 2007 года рождения, двигавшийся во встречном направлении.
В результате ДТП Рамал Сафарли скончался.
