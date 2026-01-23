https://news.day.az/society/1811393.html В Азербайджане за год зафиксировано 33 селевых паводка В течение 2025 года в результате интенсивных ливневых дождей, выпадавших в отдельные дни, на некоторых реках, протекающих по территории Большого и Малого Кавказа, было зафиксировано 33 селевых паводка.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственной службе по контролю за использованием и охраной вод при ADSEA.
Сообщается, что наибольшее количество селевых явлений наблюдалось в апреле.
Отметим, что в 2024 году в Азербайджане произошло 110 селевых паводков.
