В Азербайджане за год зафиксировано 33 селевых паводка

В течение 2025 года в результате интенсивных ливневых дождей, выпадавших в отдельные дни, на некоторых реках, протекающих по территории Большого и Малого Кавказа, было зафиксировано 33 селевых паводка.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственной службе по контролю за использованием и охраной вод при ADSEA.

Сообщается, что наибольшее количество селевых явлений наблюдалось в апреле.

Отметим, что в 2024 году в Азербайджане произошло 110 селевых паводков.