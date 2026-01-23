Новые правила для такси

В последнее время в социальных сетях распространяется информация о том, что если разрешительная карта и опознавательный знак для такси получены в определенной территории, то водитель может работать только в пределах этой зоны. Водители отмечают, что уже достаточно длительное время получают заказы исключительно в пределах столицы.

По мнению некоторых водителей, то, что владельцы разрешительных карт, полученных в других районах и городах, могут работать только в этих территориях, также влияет на общее количество такси. В то же время часть водителей пока не осведомлена о введении такого правила.

В компаниях такси "Bolt" и "Yango" сообщили, что осведомлены о данном решении. В рамках этого решения в настоящее время обсуждаются механизмы его реализации.

В Азербайджанском агентстве наземного транспорта сообщили, что в соответствии со статьей 20.2 Закона "Об автомобильном транспорте" перевозка пассажиров на такси и легковыми автомобилями осуществляется по нерегулярным маршрутам на основании заказа любого лица в пределах территории, указанной в разрешительной карте. В то же время, согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, за осуществление пассажирских перевозок за пределами территории, указанной в разрешительной карте, предусмотрен штраф в размере 50 манатов.

Может ли в такой ситуации использование такси быть ограничено? Что ждет население в сфере заказов такси?

Day.Az сообщает, что, комментируя тему для Bizim.Media, транспортный эксперт Аслан Асадов отметил, что данное правило в определенной степени может усложнить процессы:

"Например, может быть так, что в какой-то зоне, где разрешено работать по разрешительной карте, количество автомобилей слишком большое. Однако в местах, где спрос высокий, предложение оказывается низким, а там, где предложение есть, спрос - низкий. Для территорий с такой обратной пропорциональностью ситуация может стать сложной.

Допустим, в Насиминском районе 500 человек получили разрешительные карты, но ежедневный спрос составляет не 500, а 5000 поездок. Тогда обращения остальных 4500 граждан останутся без ответа. В то же время, например, в Пираллахы 500 человек подают заявки, но фактически такси пользуются лишь 100 человек. В этом случае 400 водителей не смогут работать. Считаю, что эти процессы необходимо держать под контролем".

А может ли использование такси быть ограничено и в других регионах?

Эксперт отмечает, что в других городах и районах такси не так широко распространены. В основном такие сервисы работают в крупных городах - Баку, Сумгайыте, Гяндже и в определенной степени в Ленкорани:

"Но и там это может иметь негативный эффект, поскольку все зависит от спроса и предложения. В этой ситуации окончательные выводы можно будет сделать только после мониторинга положительных и отрицательных последствий. Однако мы знаем, что в регионах люди мало пользуются маршрутным транспортом. Соответственно, и такси пользуются реже. Там предпочитают личные автомобили. То есть при определённом соотношении спроса и предложения люди не смогут найти такси, и в итоге передвижение станет сложнее".