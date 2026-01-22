Apple разрабатывает ИИ-устройство с камерами размером с AirTag

Apple разрабатывает компактное носимое устройство с функциями искусственного интеллекта. Проект находится на ранней стадии, и компания может отказаться от его реализации, сообщает The Information, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как уточняют источники издания, устройство по габаритам сопоставимо с AirTag, однако будет иметь более массивный корпус. Предполагаемая конфигурация включает микрофон, динамик, две камеры и поддержку беспроводной зарядки. Потенциальное назначение гаджета и сценарии его использования пока неизвестны.

Ряд профильных ресурсов, включая MacRumors, допускают, что вычислительной и интерфейсной основой устройства станет обновленная версия Siri. Ранее обозреватель Bloomberg Марк Гурман сообщал, что Apple планирует к концу 2026 года трансформировать Siri в полноценного чат-бота с возможностями генерации текстов и изображений, анализа файлов и персональных данных, управления приложениями и интернет-поиска.

В компании также заявляли, что обновленная Siri будет работать на базе моделей Google Gemini. По данным Гурмана, партнерство с Google может обходиться Apple примерно в $1 млрд в год. Потенциальное ИИ-устройство, если проект будет доведен до релиза, может стать новым элементом экосистемы компании и усилить ее позиции в конкуренции с другими игроками рынка генеративного ИИ.