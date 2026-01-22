Эльчин Амирбеков обсудил с заместителем генсека НАТО нормализацию отношений Азербайджана и Армении

Находящаяся с визитом в Баку заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска провела встречу с представителем Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым.

Как сообщает Day.Az, об этом Радмила Шекеринска написала в социальной сети "X".

В ходе встречи были обсуждены отношения между НАТО и Азербайджаном, а также состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в сфере региональной безопасности и о дальнейших шагах в рамках армяно-азербайджанского мирного процесса.