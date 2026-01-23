https://news.day.az/world/1811349.html Вэнс считает справедливым участие США в разделе ресурсов Гренландии США должны участвовать в разделе ресурсов Гренландии, потому что обеспечивают негласную защиту этого острова. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил вице-премьер США Ди Джей Вэнс в интервью каналу Newsmax.
"Мы хотим разделить богатство этого прекрасного острова, где много полезных ископаемых и ресурсов, которые мы, по сути, защищаем", - сказал политик.
Вэнс также назвал критику действий американской администрации со стороны европейских лидеров "политическим позерством".
