Вэнс считает справедливым участие США в разделе ресурсов Гренландии

США должны участвовать в разделе ресурсов Гренландии, потому что обеспечивают негласную защиту этого острова.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил вице-премьер США Ди Джей Вэнс в интервью каналу Newsmax.

"Мы хотим разделить богатство этого прекрасного острова, где много полезных ископаемых и ресурсов, которые мы, по сути, защищаем", - сказал политик.

Вэнс также назвал критику действий американской администрации со стороны европейских лидеров "политическим позерством".