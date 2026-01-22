Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Они снова вышли к микрофону. Не потому что есть что сказать, а потому что микрофон скучал. Ганимат Захид, бывший редактор "Азадлыг", ныне - геополитически перемещенное лицо с постоянной пропиской в фантазии, объявил: Азербайджан должен один миллиард долларов. Срочно. Немедленно. Желательно наличными. Лучше - сегодня. Почему? Потому что Ганимат так почувствовал. А чувство, как известно, главный источник международного права.

Картина маслом. Давос. Президент США Трамп стоит, история дышит, мир меняется. И тут, в этом величии, где-то между кофе-брейком и глобальным газовым балансом, Азербайджану, оказывается, вручили счет. Неофициально. Невидимо. Без подписи. Без переговоров. Без документов. Просто счет. Как в плохом ресторане, где вы ели не вы, а платить почему-то вам.

Ганимат и хор псевдоаналитиков поют в унисон. Слова знают плохо, но поют громко. Они читают устав так же, как гадалка читает ладонь: быстро, уверенно и мимо. В уставе, черным по белому, сказано: страна, если хочет, может в течение трех лет внести вклад в развитие сектора Газа. Если хочет. Может. В течение трех лет. Добровольно. Это не взнос, это опция. Это не счет, это возможность. Но для геополитического беженца слово "может" всегда означает "должен", а "добровольно" - "немедленно и под угрозой морального шантажа".

Азербайджан, по версии этих людей, ведет тайные переговоры сам с собой, подписывает обязательства в одиночестве и потом забывает заплатить. Страна-забывака. Миллиард потеряла между подушками дивана. Не нашли - решили, что должен.

Смешно не то, что они лгут. Лгать для них - это профессия. Смешно, как они это делают. Безграмотно, неуклюже, с трагическим выражением лица и комическим содержанием. Это даже не фейк - это черновик фейка, написанный карандашом на салфетке.

Нет, Азербайджан не обязан платить один миллиард долларов в Совет мира. И это не мнение, не эмоция и даже не восточная хитрость. Это устав - скучный, сухой и потому безупречный документ, инициированный Дональдом Трампом.

Теперь - медленно. Чтобы дошло даже до тех, кто считает миллиард чем-то вроде входного билета в приличное общество.

Совет мира - не касса. Не банк. Не фонд. Не ларек "сдай валюту - получи мир". В уставе нет слов "обязательный взнос", "капитал", "скидываемся по миллиарду".

Статус государства-учредителя не покупается, не оплачивается и не пробивается по чеку. В уставе нет ни строчки о том, что "хочешь быть учредителем - плати". Потому что тогда это был бы не Совет мира, а клуб по интересам и счетом на выходе.

Финансирование - дело добровольное. Ключевое слово - добровольное. Не "надо", не "обязаны", не "срочно переведите". Хочешь - участвуй. Хочешь - финансируй конкретный проект. Не хочешь - никто не бежит за тобой с квитанцией.

Идея Трампа является отказом от старых международных привычек - бумаги ради бумаги, взносы ради процесса, отчеты ради отчета. Речь идет о прозрачных и прямых правилах участия, без выдуманных условий и надуманных обязательств. Все остальное - результат неверного прочтения или сознательного искажения смысла инициативы.

Где миллиард - там парламент. Где миллиард - там бюджет. Где миллиард - там длинные объяснения, комиссии и толстые папки. А ничего этого нет. Потому что нет самого предмета разговора.

Итог прост. Устав Совета мира не содержит обязательства платить один миллиард долларов. Азербайджан как государство-учредитель не несет автоматических финансовых обязательств. Любые деньги - только добровольно, только целево и только по суверенному решению. Все остальное - не политика. Все остальное - разговоры в курилке с очень плохим знанием документов.

Ганимат Захид в этой истории - как человек, который никогда не был на корабле, но уверенно объясняет, как управлять флотом. Он машет руками, путает компас с градусником и требует срочно повернуть на север, потому что ему холодно.

Азербайджан не вел никаких переговоров о финансовых обязательствах. Никогда. Ни с кем. Ни на миллиард, ни на миллион, ни на скидочную карту. Никто не требовал денег. Никто не обсуждал денег. Деньги в этой истории существуют только в голове политэмиграции, как единороги - красивые, но не подтвержденные.

Эти псевдоаналитики напоминают бухгалтеров без калькулятора, юристов без текстов и политологов без политики. Они берут сложный международный документ и упрощают его до уровня слуха в очереди. Потом этот слух объявляется сенсацией. Потом сенсация - разоблачением. Потом разоблачение - борьбой за правду. А правда тем временем тихо выходит, не хлопая дверью, чтобы не мешать спектаклю.

Это не оппозиция. Это кружок художественного свиста. Это не анализ. Это стендап без чувства юмора. Они путают Давос с базаром, устав с квитанцией, а Азербайджан - с кошельком, который, по их мнению, обязан быть всегда открыт.

Один миллиард долларов, говорят они, с серьезным видом. С таким же успехом можно сказать: Азербайджан должен Луну. Или Марс. Или моральную компенсацию за плохую погоду во Франции.

В итоге имеем следующее: страна не должна, не платила, не обещала и не обсуждала. А Ганимат Захид и компания - обсуждают. Потому что больше обсуждать нечего. Реальности у них нет, зато фантазия работает без выходных.

И это, пожалуй, единственное, что у них действительно стабильно.