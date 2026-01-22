https://news.day.az/tourism/1811162.html Туристические возможности Азербайджана представлены в Таиланде - ФОТО Бюро по туризму Азербайджана приняло участие в B2B-встречах, прошедших в рамках туристической выставки Thai International Travel Fair Business Matching (TITF B2B) в столице Таиланда Бангкоке. Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном агентстве по туризму.
Бюро по туризму Азербайджана приняло участие в B2B-встречах, прошедших в рамках туристической выставки Thai International Travel Fair Business Matching (TITF B2B) в столице Таиланда Бангкоке.
Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном агентстве по туризму.
Отмечается, что в рамках мероприятия было проведено около 30 встреч с ведущими туристическими агентствами Таиланда.
Во время встреч тайская сторона была проинформирована о культурном наследии Азербайджана, природе, возможностях оздоровительного туризма, традициях виноделия и потенциале страны в области зимних видов спорта.
