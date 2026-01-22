Туристические возможности Азербайджана представлены в Таиланде

Бюро по туризму Азербайджана приняло участие в B2B-встречах, прошедших в рамках туристической выставки Thai International Travel Fair Business Matching (TITF B2B) в столице Таиланда Бангкоке.

Как передает Day.Az, об этом сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном агентстве по туризму.

Отмечается, что в рамках мероприятия было проведено около 30 встреч с ведущими туристическими агентствами Таиланда.

Во время встреч тайская сторона была проинформирована о культурном наследии Азербайджана, природе, возможностях оздоровительного туризма, традициях виноделия и потенциале страны в области зимних видов спорта.