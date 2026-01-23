США готовы продавать Китаю нефть Венесуэлы

Соединенные Штаты готовы обеспечить поставки венесуэльской нефти Китаю, но по "справедливым рыночным ценам".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАССС, об этом заявил информационному агентству Reuters в Вашингтоне официальный представитель США.

Он отметил, что Венесуэла продавала нефть КНР по заниженной стоимости. Администрация США готова обеспечить поставки этого топлива Китаю "по справедливым рыночным ценам, а не по несправедливым, заниженным ценам", сказал американский чиновник.