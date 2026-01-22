"Челси" установил рекорд точности передач в Лиге чемпионов

Лондонский "Челси" обратил на себя внимание статистическими показателями в матче седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в игре против "Пафоса" футболисты "Челси" продемонстрировали точность передач на уровне 94,5 процента.

Этот показатель стал самым высоким в одном матче Лиги чемпионов, начиная с сезона 2003/2004 годов.

Кроме того, "Челси" продолжает успешную серию домашних матчей на групповом этапе турнира. Лондонский клуб не проигрывает в последних 15 домашних встречах в группе Лиги чемпионов.

Отметим, что на стадионе "Стэмфорд Бридж" "Челси" выиграл шесть последних матчей. Общая разница мячей в этих играх составляет 15:2.