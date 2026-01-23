IRENA проведет в Азербайджане ежегодный инвестиционный форум по энергопереходу

IRENA в июне 2026 года проведет в Азербайджане ежегодный инвестиционный форум, посвященный энергетическому переходу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Франческо Ла Камера в ходе круглого стола в Университете ADA, приуроченного к Международному дню чистой энергии.

"Совместно с партнерами в июне 2026 года мы созовем в Азербайджане ежегодный инвестиционный форум по энергетическому переходу для Центральной Азии", - подчеркнул генеральный директор IRENA.