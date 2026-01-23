АБР рассматривает новый региональный проект с участием Азербайджана

Азиатский банк развития рассматривает возможность реализации нового проекта региональной интеграции с участием Азербайджана и соседних стран.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в банке.

Предполагаемая инициатива - "Механизм модернизации приграничной инфраструктуры для интеграции, логистики и развития" (Borders Upgrades for Integration, Logistics, and Development Facility) - охватывает, помимо Азербайджана, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Китайскую Народную Республику, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

В АБР сообщили, что объем финансирования, предусмотренный по проекту, составляет 50 млн долларов США.

На текущем этапе дополнительные детали, включая механизмы реализации проекта, сроки и страновые компоненты, не раскрываются.