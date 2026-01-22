В Баку завтра ожидается гололед

В Баку и на Абшеронском полуострове 23 января ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Будет дуть северо-западный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем - 4-8 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 761 мм ртутного столба до 758 мм. Относительная влажность ночью составит 75-80 %, днём - 65-70 %.

Ночью и утром в некоторых пригородных районах возможен гололед на дорогах.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки в виде снега. Местами будет наблюдаться туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов мороза, днем - 5-9 градусов тепла, в горах ночью - 7-12 градусов мороза, в высокогорных районах - 12-16 градусов мороза, днем - 0-5 градусов мороза.

Ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах ожидается гололед на дорогах.

