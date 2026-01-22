На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в заседании Всемирного экономического форума

На страницах Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры участия главы государства в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе. 

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Президент Ильхам Алиев на ежегодном заседании Всемирного экономического форума (Давос, 19-21 января 2026 года)".