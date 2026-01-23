В Армении готовят новое уголовное дело против Гарегина II

Правоохранительные органы готовят новое уголовное производство в отношении Католикоса всех армян Гарегина II по обвинению в "отмывании денег".

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, дело, расследуемое Следственным комитетом, касается квартиры, выделенной из фонда Престола Мане Казарян, директору телекомпании "Шогакат".

По мнению правоохранительных органов, последующая продажа указанной недвижимости квалифицируется как предполагаемая преступная деятельность, совершенная Патриархом. Казарян уже была допрошена в статусе свидетеля, подтвердив факт вызова в Следственный комитет, при этом заявила, что считает дело необоснованным и не связанным с деятельностью телеканала.

Официальных комментариев со стороны прокуратуры не поступало.