В Японии официально назначили выборы в нижнюю палату парламента
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити 23 января сообщила, что выборы в нижнюю палату парламента пройдут 8 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
"Чтобы минимизировать влияние от роспуска парламента на исполнение бюджета 23 января, планируется провести выборы согласно графику, при котором объявление будет сделано 27 января, а голосование пройдет 8 февраля", - приводит ее слова японская гостелерадиокомпания NHK.
Выборы состоятся в соответствии с действующим избирательным законодательством. Новый состав Палаты представителей будет определять приоритеты бюджета, формировать правительство и оказывать влияние на ключевые законодательные инициативы.
