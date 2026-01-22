Сахиба Гафарова встретилась с заместителем генсека НАТО

22 января председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с заместителем генерального секретаря НАТО Радмилой Шекеринской.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече подчеркивалось сотрудничество между Азербайджаном и НАТО, которое продолжается более 30 лет, и высоко оценивалась роль Альянса в обеспечении международного мира и безопасности.

В ходе беседы была подчеркнута важность продолжающегося и содержательного политического диалога между сторонами, отмечено, что визиты Президента Ильхама Алиева в штаб-квартиру НАТО, визит бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Азербайджан в 2024 году, переговоры и регулярные контакты придали партнерству новую динамику, и эти шаги были оценены как показатель интенсивности политического диалога. Отмечалось, что Азербайджан является надежным и верным партнером НАТО, подчеркивалось значение деятельности нашей страны в миротворческих операциях Альянса в Афганистане, а также как регионального транспортно-логистического центра.

На встрече также был подчеркнут вклад Азербайджана в энергетическую безопасность Альянса, отмечено, что в настоящее время наша страна поставляет природный газ 10 государствам-членам НАТО и 2 странам-партнерам, что имеет особое значение в условиях, когда энергобезопасность стала неотъемлемой частью национальной безопасности. Сахиба Гафарова также подчеркнула важную транзитную роль Азербайджана в Среднем коридоре, отметив, что это вносит значительный вклад в стабильность и сотрудничество в регионе.

Затронув мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, председатель парламента заявила, что под руководством Президента Ильхама Алиева наша страна восстановила свой суверенитет и создала новые реалии в регионе. Отмечалось, что именно Азербайджан выдвинул мирную инициативу и предпринял последовательные и практические шаги для развития сотрудничества с Арменией после Вашингтонского саммита.

Заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринска заявила, что Альянс придает особое значение развитию отношений с Азербайджаном и высоко ценит тесный политический диалог между сторонами, выразив уверенность в их дальнейшем углублении в рамках новой Программы партнерства. Она выразила благодарность Азербайджану за сотрудничество с НАТО и значительный вклад в обеспечение энергобезопасности государств-членов Альянса, а также подчеркнула, что партнерство будет успешно продолжаться и в будущем.

Заместитель генерального секретаря поздравила Азербайджан с мирным процессом и нормализацией отношений между Азербайджаном и Арменией.

В ходе беседы отмечалось значение связей между Милли Меджлисом и Парламентской ассамблеей НАТО, а также были рассмотрены перспективы дальнейшего сотрудничества.