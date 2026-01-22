В Азербайджане изменят правила приобретения земель для госнужд

При строительстве новых аэропортов и аэродромов, а также при расширении территории морских портов станет возможным приобретение земельных участков для государственных нужд.

Как сообщает Day.Az, этот вопрос отражен в проекте закона Милли Меджлиса Азербайджана о внесении изменений в закон "О приобретении земельных участков для государственных нужд".

Согласно проекту закона, в список государственных нужд, для которых может быть приобретена земля, будет добавлено расширение государственных аэропортов и (или) аэродромов или строительство новых аэропортов и (или) аэродромов.

Также, согласно проекту закона о внесении изменений в Гражданский кодекс, при необходимости государство будет приобретать землю также для целей расширения территории морского порта, расширения государственных аэропортов и (или) аэродромов или строительства новых аэропортов и (или) аэродромов.

Было отмечено, что выполнение требований международных авиационных организаций к аэропортам, повышение безопасности полетов, создание (расширение) охраняемых зон безопасности вокруг аэропортов, строительство новых взлетно-посадочных полос, расширение существующих взлетно-посадочных полос обусловливают необходимость приобретения муниципальных и частных земель.

Однако тот факт, что приобретение земель для перечисленных целей не отражено в законе "О приобретении земель для государственных нужд", создает трудности в регулировании земельных отношений и в оперативном осуществлении работ по расширению и строительству.

С учетом вышеизложенного и того факта, что аэропорты являются объектами особого значения, будет сформирована правовая основа для приобретения земель для государственных нужд при расширении территорий государственных аэропортов и (или) аэродромов или строительстве новых аэропортов и (или) аэродромов.