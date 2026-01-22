https://news.day.az/sport/1811229.html Посольство США поздравило ФК «Карабах» Посольство США в Баку поздравляет футбольный клуб "Карабах" с впечатляющей победой над "Айнтрахтом" в матче Лиги чемпионов УЕФА. Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства в социальных сетях.
Посольство США в Баку поздравляет футбольный клуб "Карабах" с впечатляющей победой над "Айнтрахтом" в матче Лиги чемпионов УЕФА.
Отмечено, что это была великолепная игра, продемонстрировавшая целеустремленность, командную работу и растущую силу азербайджанского футбола на европейской арене.
"В преддверии чемпионата мира по футболу ФИФА в США подобные моменты еще раз показывают, как футбол продолжает объединять болельщиков и народы по всему миру", - говорится в публикации.
