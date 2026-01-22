Посольство США поздравило ФК «Карабах»

Посольство США в Баку поздравляет футбольный клуб "Карабах" с впечатляющей победой над "Айнтрахтом" в матче Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации посольства в социальных сетях.

Отмечено, что это была великолепная игра, продемонстрировавшая целеустремленность, командную работу и растущую силу азербайджанского футбола на европейской арене.

"В преддверии чемпионата мира по футболу ФИФА в США подобные моменты еще раз показывают, как футбол продолжает объединять болельщиков и народы по всему миру", - говорится в публикации.