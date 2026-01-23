"Нефтчи" сыграет с "Зиря"

Сегодня в Мисли Премьер-лиге состоится второй матч 17-го тура между "Нефтчи" и "Зиря".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, центральную встречу тура, которая стартует в 19:00, обслужит Фарид Гаджиев.

Мисли Премьер-лига

Второй круг, 17-й тур

23 января (пятница)

19:00. "Нефтчи" - "Зиря"

Судьи: Фарид Гаджиев, Джамиль Гулиев, Асиман Азизли, Камран Алиев

VAR: Рауф Джабаров

AVAR: Эйюб Ибрагимов

Инспектор судей: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Эмин Джафаров

"Palms Sports Arena"

Отметим, что Хозяева поля с 20 очками занимают восьмое место, гости с 28 очками располагаются на третьей позиции.

Тур завершится 25 января.