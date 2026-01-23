https://news.day.az/sport/1811369.html "Нефтчи" сыграет с "Зиря" Сегодня в Мисли Премьер-лиге состоится второй матч 17-го тура между "Нефтчи" и "Зиря". Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, центральную встречу тура, которая стартует в 19:00, обслужит Фарид Гаджиев. Мисли Премьер-лига Второй круг, 17-й тур 23 января (пятница) 19:00. "Нефтчи" - "Зиря"
Сегодня в Мисли Премьер-лиге состоится второй матч 17-го тура между "Нефтчи" и "Зиря".
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, центральную встречу тура, которая стартует в 19:00, обслужит Фарид Гаджиев.
23 января (пятница)
Судьи: Фарид Гаджиев, Джамиль Гулиев, Асиман Азизли, Камран Алиев
VAR: Рауф Джабаров
AVAR: Эйюб Ибрагимов
Инспектор судей: Омар Пашаев
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
"Palms Sports Arena"
Отметим, что Хозяева поля с 20 очками занимают восьмое место, гости с 28 очками располагаются на третьей позиции.
Тур завершится 25 января.
