https://news.day.az/society/1811207.html

В Лерике обрушилась крыша дома - ФОТО

В Лерикском районе под тяжестью снега обрушилась крыша дома. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, из-за сильного снегопада в селе Хамармеша обрушилась крыша частного дома, принадлежащего местному жителю Асафу Мурадову. В результате инцидента никто не пострадал. После обрушения крыши дом стал непригодным для проживания.