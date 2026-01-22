https://news.day.az/society/1811207.html В Лерике обрушилась крыша дома - ФОТО В Лерикском районе под тяжестью снега обрушилась крыша дома. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, из-за сильного снегопада в селе Хамармеша обрушилась крыша частного дома, принадлежащего местному жителю Асафу Мурадову. В результате инцидента никто не пострадал. После обрушения крыши дом стал непригодным для проживания.
В Лерике обрушилась крыша дома - ФОТО
В Лерикском районе под тяжестью снега обрушилась крыша дома.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, из-за сильного снегопада в селе Хамармеша обрушилась крыша частного дома, принадлежащего местному жителю Асафу Мурадову.
В результате инцидента никто не пострадал.
После обрушения крыши дом стал непригодным для проживания. Домашнее имущество было перевезено в соседний дом.
Соответствующие ведомства проинформированы о происшествии.
Семья временно разместилась у родственников.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре