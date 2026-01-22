В Лерике обрушилась крыша дома

В Лерикском районе под тяжестью снега обрушилась крыша дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, из-за сильного снегопада в селе Хамармеша обрушилась крыша частного дома, принадлежащего местному жителю Асафу Мурадову.

В результате инцидента никто не пострадал.

После обрушения крыши дом стал непригодным для проживания. Домашнее имущество было перевезено в соседний дом.

Соответствующие ведомства проинформированы о происшествии.

Семья временно разместилась у родственников.