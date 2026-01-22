Хорошая новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за январь по всей республике.

Об этом сообщили Day.Az в министерстве.

13 января пенсии за январь были выплачены в городах Баку и Сумгайыт, Абшеронском районе и Нахчыванской Автономной Республике, а сегодня - жителям районов страны, а также получателям пенсий, назначенных на льготных условиях.

Граждане могут получить свои пенсии посредством банковских карт в банкоматах соответствующих банков.