Хорошая новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за январь по всей республике. Об этом сообщили Day.Az в министерстве.
13 января пенсии за январь были выплачены в городах Баку и Сумгайыт, Абшеронском районе и Нахчыванской Автономной Республике, а сегодня - жителям районов страны, а также получателям пенсий, назначенных на льготных условиях.
Граждане могут получить свои пенсии посредством банковских карт в банкоматах соответствующих банков.
