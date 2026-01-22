«Nar» укрепляет равную и доступную среду обслуживания для всех

"Nar", известная своими социально ориентированными инициативами, расширяет деятельность по формированию равной и инклюзивной среды в рамках новой стратегии DEIB (Разнообразие, Равенство, Инклюзия и Принадлежность) под названием "Мы все едины". Основная цель стратегии - обеспечить большую доступность мобильных услуг для людей с инвалидностью.

В рамках проекта сотрудники фронт-офисов "Nar" начали обслуживать абонентов с нарушением слуха на языке жестов. Данная инициатива способствует повышению качества коммуникации в центрах обслуживания клиентов и делает услуги более доступными для всех.

Кроме того, начиная с прошлого года, в офисах "Nar" для удобства людей с инвалидностью предоставляется обслуживание вне очереди. Также клиентские центры "Элмляр Академиясы" и "Мемар Аджеми" были полностью адаптированы для пользователей инвалидных колясок: входы, выходы и инфраструктура модернизированы с учетом их комфортного и свободного передвижения.

Отметим, что в целях продвижения инклюзивного общества "Nar" в 2021 году представил первый в стране онлайн-словарь жестового языка - jestdili.az. В продолжение данной инициативы в ближайшее время также будет запущено мобильное приложение жестового языка, предназначенное для более удобного изучения.

В настоящее время оператор "Nar" обслуживает 2,2 миллиона абонентов и уже шесть лет подряд является лидером среди мобильных операторов Азербайджана по показателю Индекса лояльности клиентов. Успех компании основан на последовательно реализуемой клиенториентированной стратегии. Nar предлагает пользователям надёжные и качественные услуги связи, широкий выбор интернет-пакетов и современную технологию eSim по выгодным ценам.